Нужно перенести в короткие сроки новости от сайта юкоз на новый сайт DLE... нужно заполнить только таблицу dle_post (краткие и полные новости) , перенос пользователей не нужен, перенос дизайна тоже не нужен! ...
Доработать прогу на c++
Нужно доработать прогу на с++, вычисляющую функцию, представленную в виде ряда с заданной точностью. В примере выложена прога в которой все считается в функции main. Требуется сделать вычисление суммы ряда в отдельной функции и потом результат вычисления суммы вывести в main.
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