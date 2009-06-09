Доработать прогу на c++

Нужно доработать прогу на с++, вычисляющую функцию, представленную в виде ряда с заданной точностью. В примере выложена прога в которой все считается в функции main. Требуется сделать вычисление суммы ряда в отдельной функции и потом результат вычисления суммы вывести в main.