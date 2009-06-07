Нужно добавить код sape на 5 блогов wp

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Завершен6 заявок207 просмотров

Нужно добавить код sape на 5 блогов wp чтоб правильно отображался

Сайты добавил в sape - использовал плагин iSape,постоянно ошибки отображения сайтов

Нужно добавить код чтоб сайты отображались и на контекстных страницах и на страницах

WordPress
16 лет назад
kanter
Виктор 
53 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$8
1 день
Все сделано качественно и в срок
Оплата вовремя, всё в порядке.

Заявки фрилансеров

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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