percar

Занузин percar

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Всякое на Wordpress.

Работаю с WP долго, знаю о нём много.

WordPress

  • Поправить css

    Нужно: поправить css http://crazypop.biz/ так чтобы выглядело прилично в популярных браузерах Страницы - чистый html. Всего их 5 штук и они не очень отличаются. Кого я ищу: человека, который отлично знает css и к ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комментирование сообщений. Тематика Apple

    Для оживления и раскрутки новостного блога требуется добавление комментариев к записям этого блога. 1. Вы имеете что сказать на тему Apple, iPhone, Hi-Tech 2. Блог на Wordpress. Вы регистрируетесь и комментируете. 3. Оплата сдельная. 4. Предполагается, что ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новости. Тематика Apple

    Для наполнения сайта новостями о продукции компании Apple требуется переводчик-копирайтер-журналист. Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple и вообще обо всем, что ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для Wordpress

    Скрипт должен добавлять в посты строки из файла. Пояснение: Файл txt определенного формата располагается по адресу site.ru/file.txt В файле могут быть урлы, код ютуб, картинки и прочее. Скрипт добавляет внизу поста одну ссылку, код или картинку и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 12 статей о ремонте для сайта remontorium.ru

    12 статей о ремонте для сайта http://remontorium.ru/ Рерайт. Каждая статья - 2.5 тысячи знаков без пробелов + картинка + метки ( Wordpress) Уникальность по Адвего - от 98% Вы писали на эту тему. У вас есть примеры статей. Вы самостоятельно ...

    WordPress
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи по геологии для научно-популярного сайта

    Нужно написать несколько статей для naukablog.com Потенциальный кандидат на этот проект имеет отношение к геологии и владеет английским языком. Мне, скорее, нужен перевод научных статей с англоязычных сайтов, чем ваше творчество, но вы должны быть в ...

    WordPress
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить комментарии к теме на Wordpress

    Есть простая тема на Wordpress ( single , footer, header, index, archive) , которая писалась для публикации новостей. Нужно добавить в тему возможность комментировать. Схема работы - я даю вам ссылку на тему ( zip) ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик-рерайтер-копирайтер-журналист

    Для наполнения сайтов интересными статьями требуются переводчики-рерайтеры-копирайтеры-журналисты (человек совмещает все качества в одном лице). Потенциальный кандидат должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в русском и зарубежных сегментах интернета на указанные ...

    WordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Несколько статей-переводов для кулинарного сайта

    Нужно написать несколько статей для кулинарного сайта . Потенциальный кандидат на этот проект знает английский язык, потому что предполагается, что актуальные статьи будут вами переведены с англоязычных сайтов кулинарной и околокулинарной тематики. Нужен актуальный материал, который может ...

    WordPress
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать несколько научно-популярных статей

    Нужно написать несколько статей для научно-популярного сайта. Потенциальный кандидат на этот проект имеет отношение к науке ( в любом её виде) и владеет английским языком. Мне, скорее, нужен перевод научных статей с англоязычных сайтов, чем ...

    WordPress
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переводчик-рерайтер-копирайтер по продукции Apple

    Для наполнения сайта интересными статьями о продукции компании Apple требуется переводчик-рерайтер-копирайтер-журналист. Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple,Стиве Джобсе и вообще обо ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать разделы "О сайте" для нескольких сайтов

    Требуется написать разделы "О сайте" для нескольких сайтов. Вы читаете, что написано на сайте, вникаете и пишите на основе этих данных раздел на пару тысяч знаков. Раздел должен включать информацию о том, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модерация статей и комментариев блога на Wordpress

    Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не требуется. Требований ...

    WordPressРерайт текста
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработать данные (приватно для radiksyzran)

    Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не требуется. Требований ...

    WordPressРерайт текста
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка информации в формате Wordpress

    Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не ...

    WordPressРерайт текста
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cкрипт для Wordpress

    Скрипт обращается к базе Wordpress и меняет слова по списку. Список - это txt-файл, который состоит из двух колонок : 1. Что ищем и 2. На что меняем Оплата через Сервис безопасного проведения сделок.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт для Wordpress-2

    Скрипт обращается к базе Wordpress и изменяет определенным образом юзернеймы. В частности, обрезает каждого юзернейма до N знаков, а затем добавляет рандомно символы к юзернейму (список символов задаётся в настройках). Потом делает Search ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт на Perl - треды livejournal

    Требуется доработать Perl скрипт. Скрипт парсит livejournal и собирает посты с комментами. Раньше разворачивал треды, а теперь перестал ( что-то изменили в коде). Нужно, чтобы разворачивал снова. О вас: вы perl-программист. О деньгах: безопасная сделка ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Скрипт для Wordpress
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
Хорошо написал
Ответный отзыв
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Скрипт-планировщик для Wordpress
Добропорядочный заказчик. Задание поставлено конкретно, нюансы объяснены. С оплатой проблем не возникло. Буду рад помочь Илье в будущих проектах.
Человек написал скрипт в соответствии с заданием и в те сроки, в которые обещал это сделать. После тестирования я заказал новый скрипт. Всё ок.
Ответный отзыв
svr_2008
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Модерация статей и комментариев блога на Wordpress
Отличный заказчик, "не теряется", постоянно на связи, оплата сразу же по завершении. Требовательный, но объективен. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Что надо было сделать, то и делалось. Всё ок.
Ответный отзыв
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Обработать данные (приватно для radiksyzran)
Отличный заказчик! ТЗ с четкими инструкциями, своевременная оплата, хороший человек! Продолжаю сотрудничать!
Всё сделал как надо.
Ответный отзыв
westry
Антон 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-1)
$25
10 баллов
13 лет назад
Скрипт для Wordpress-2
Оплата вовремя + премия за маленькую переделку плагина. По возможности буду сотрудничать и в дальнейшем.
взял предоплату и ничего не сделал
Ответный отзыв