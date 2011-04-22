Нужно: поправить css http://crazypop.biz/ так чтобы выглядело прилично в популярных браузерах Страницы - чистый html. Всего их 5 штук и они не очень отличаются. Кого я ищу: человека, который отлично знает css и к ...
Всякое на Wordpress.
Работаю с WP долго, знаю о нём много.
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
Для оживления и раскрутки новостного блога требуется добавление комментариев к записям этого блога. 1. Вы имеете что сказать на тему Apple, iPhone, Hi-Tech 2. Блог на Wordpress. Вы регистрируетесь и комментируете. 3. Оплата сдельная. 4. Предполагается, что ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для наполнения сайта новостями о продукции компании Apple требуется переводчик-копирайтер-журналист. Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple и вообще обо всем, что ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Скрипт должен добавлять в посты строки из файла. Пояснение: Файл txt определенного формата располагается по адресу site.ru/file.txt В файле могут быть урлы, код ютуб, картинки и прочее. Скрипт добавляет внизу поста одну ссылку, код или картинку и ...Завершен12 лет назад
Скрипт обрабатывает текущие посты и комментарии Wordpress и делает их запланированными к публикации. Имеет следующие настройки: 1. Время между постами задаётся от и до . От 2 до 10 часов, ...Завершен12 лет назад
12 статей о ремонте для сайта http://remontorium.ru/ Рерайт. Каждая статья - 2.5 тысячи знаков без пробелов + картинка + метки ( Wordpress) Уникальность по Адвего - от 98% Вы писали на эту тему. У вас есть примеры статей. Вы самостоятельно ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несколько статей для naukablog.com Потенциальный кандидат на этот проект имеет отношение к геологии и владеет английским языком. Мне, скорее, нужен перевод научных статей с англоязычных сайтов, чем ваше творчество, но вы должны быть в ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Статьи для сайта plohihpokupok.net Вы разбираетесь в теме онлайн покупок. Каждая статья 2-2.5 тысяч знаков. Для каждой статьи - картинка, метки. Сайт на Wordpress.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть простая тема на Wordpress ( single , footer, header, index, archive) , которая писалась для публикации новостей. Нужно добавить в тему возможность комментировать. Схема работы - я даю вам ссылку на тему ( zip) ...Закрыт12 лет назад
Для наполнения сайтов интересными статьями требуются переводчики-рерайтеры-копирайтеры-журналисты (человек совмещает все качества в одном лице). Потенциальный кандидат должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в русском и зарубежных сегментах интернета на указанные ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несколько статей для кулинарного сайта . Потенциальный кандидат на этот проект знает английский язык, потому что предполагается, что актуальные статьи будут вами переведены с англоязычных сайтов кулинарной и околокулинарной тематики. Нужен актуальный материал, который может ...Переводы10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать несколько статей для научно-популярного сайта. Потенциальный кандидат на этот проект имеет отношение к науке ( в любом её виде) и владеет английским языком. Мне, скорее, нужен перевод научных статей с англоязычных сайтов, чем ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Для наполнения сайта интересными статьями о продукции компании Apple требуется переводчик-рерайтер-копирайтер-журналист. Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple,Стиве Джобсе и вообще обо ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать разделы "О сайте" для нескольких сайтов. Вы читаете, что написано на сайте, вникаете и пишите на основе этих данных раздел на пару тысяч знаков. Раздел должен включать информацию о том, ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не требуется. Требований ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не требуется. Требований ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо обработать данные в формате Wordpress для приведения информации в удобный для чтения вид, проставить метки (тэги), задать тему, прописать рубрики (категории) для каждой записи, написать страницу About. Текст читается легко. Рерайт текста не ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Скрипт обращается к базе Wordpress и меняет слова по списку. Список - это txt-файл, который состоит из двух колонок : 1. Что ищем и 2. На что меняем Оплата через Сервис безопасного проведения сделок.Завершен13 лет назад
Скрипт обращается к базе Wordpress и изменяет определенным образом юзернеймы. В частности, обрезает каждого юзернейма до N знаков, а затем добавляет рандомно символы к юзернейму (список символов задаётся в настройках). Потом делает Search ...Закрыт13 лет назад
Требуется доработать Perl скрипт. Скрипт парсит livejournal и собирает посты с комментами. Раньше разворачивал треды, а теперь перестал ( что-то изменили в коде). Нужно, чтобы разворачивал снова. О вас: вы perl-программист. О деньгах: безопасная сделка ...Закрыт13 лет назад