Ищется человек для поиска, рерайта и копирайта текстов (статей, обзоров, отзывов) на тему инженерного оборудования (отопление, водоснабжение, сантехника, канализация). Т.е. должно быть относительное глубокое понимание предмета. Для начала нужно будет сделать 10 текстов, в среднем ...
Новости. Тематика Apple
Для наполнения сайта новостями о продукции компании Apple требуется переводчик-копирайтер-журналист.
Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple и вообще обо всем, что так или иначе связано с компанией Apple.
Потенциальный кандидат знает английский язык, умеет не потерять суть статьи при переводе, а если уж и потеряет, сможет найти новую суть и интересно подать её читателю.
Оплата сдельная. Если вы считаете, что эта работа вам подходит, то напишите мне через местную почту, почему вы так считаете, покажите примеры ваших работ, и сколько вы хотите денег.
Я отвечу каждому, но не раньше субботы.
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