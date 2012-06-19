Новости. Тематика Apple

Для наполнения сайта новостями о продукции компании Apple требуется переводчик-копирайтер-журналист.

Человек должен на регулярной основе находить новости и интересные статьи в зарубежной прессе о компании Apple, продукции компании Apple и вообще обо всем, что так или иначе связано с компанией Apple.

Потенциальный кандидат знает английский язык, умеет не потерять суть статьи при переводе, а если уж и потеряет, сможет найти новую суть и интересно подать её читателю.

Оплата сдельная. Если вы считаете, что эта работа вам подходит, то напишите мне через местную почту, почему вы так считаете, покажите примеры ваших работ, и сколько вы хотите денег.

Я отвечу каждому, но не раньше субботы.