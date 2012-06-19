Перевод с английского языка на русский Объем 56 переводческих страниц (1 стр. = 1800 знаков, включая пробелы) Срок перевода до 26 июня 2012 (очень желательно) Описание: текст технического характера, инструкция по ...
Наполнение разделов сайта
Добрый день.
Требуется наполнение разделов сайта по определенным принципам.
Нужны текстовки, отражающие что мы делаем.
Это не статьи по принципу "важной проблемой в современном обществе является.... блабла бла"
Это скорее тезисно-продающие тексты по принципу: у нас есть это, делаем это, звоните, приезжайте....
Неидеальный, но пример того как должно такое выглядеть.
Оплата 1$ за 1000 знаков. Нужен глубокий рерайт-копирайт.
Заявки фрилансеров
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