Добрый день.

Требуется наполнение разделов сайта по определенным принципам.

Нужны текстовки, отражающие что мы делаем.

Это не статьи по принципу "важной проблемой в современном обществе является.... блабла бла"

Это скорее тезисно-продающие тексты по принципу: у нас есть это, делаем это, звоните, приезжайте....

Неидеальный, но пример того как должно такое выглядеть.

bit.ly/LYSHRG

Оплата 1$ за 1000 знаков. Нужен глубокий рерайт-копирайт.