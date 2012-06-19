Наполнение разделов сайта

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Закрыт4 заявки231 просмотр

Добрый день.

Требуется наполнение разделов сайта по определенным принципам.

Нужны текстовки, отражающие что мы делаем.

Это не статьи по принципу "важной проблемой в современном обществе является.... блабла бла"

Это скорее тезисно-продающие тексты по принципу: у нас есть это, делаем это, звоните, приезжайте....

Неидеальный, но пример того как должно такое выглядеть.

bit.ly/LYSHRG

Оплата 1$ за 1000 знаков. Нужен глубокий рерайт-копирайт.

13 лет назад
admag
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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