Рерайтинг статей и новостей

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Завершен7 заявок478 просмотров

Приглашаю на постоянной основе автора для рерайтинга статей и новостей по страхованию.

Исходный материал предоставляю + самостоятельный поиск. В неделю две статьи и две новости. Опыт в страхование обязателен. 2.5$ за 3000 знаков (0.8 за 1000)

13 лет назад
kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

marina_arh
Марина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня
Работая с Мариной, Вы получите не только приятное общение с вежливым человеком, но и качественную работу. Всё чётко, грамотно и на высоком уровне, несмотря на довольно-таки специфическую тематику. Спасибо за работу! Очень приятно работать с грамотным, порядочным человеком. Без сомнения могу рекомендовать Марину, как высококлассного специалиста в своей области.
Очень приятно работать с таким заказчиком! Задания четкие и понятные. С оплатой никаких проблем. С больший удовольствием рекомендую! Надеюсь на дальнейшее выгодное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

marina_arh
Марина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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