Здравствуйте! Нужна помощь в написании раздела диплома. Конкретно - оценка неопределенности градуировочной характеристики прибора. Градуировочная характеристика вида: Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x1^2+a4*x2^2+a5*x1*x2 x1,x2 - ...
Серия статей на тему памм инвестирования
Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования (до 10-ти статей в ближайшее время).
Первая статья на тему "Лучшие ПАММ счета".
Требования к статье:
- уникальность по advego plagiatus не ниже 90%;
- оптимизировать под ключевые слова нет необходимости;
- объем максимум 5000 знаков.
Оплата $1 за 1000 знаков без пробелов.
Дополнительные пояснения.
Статья будет размещена на блоге, на котором рекомендуются определенные памм счета. Поэтому в самой статье нужно сказать несколько слов про сам блог, что именно на этом блоге представлены одни из лучших памм счетов. Ссылку на блог и прочие особенности статьи могу дать в приватном сообщении.
Заявки фрилансеров
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