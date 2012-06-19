Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования (до 10-ти статей в ближайшее время).

Первая статья на тему "Лучшие ПАММ счета".

Требования к статье:

- уникальность по advego plagiatus не ниже 90%;

- оптимизировать под ключевые слова нет необходимости;

- объем максимум 5000 знаков.

Оплата $1 за 1000 знаков без пробелов.

Дополнительные пояснения.

Статья будет размещена на блоге, на котором рекомендуются определенные памм счета. Поэтому в самой статье нужно сказать несколько слов про сам блог, что именно на этом блоге представлены одни из лучших памм счетов. Ссылку на блог и прочие особенности статьи могу дать в приватном сообщении.