Здравствуйте. Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов. Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши ...
Рерайт отзывов о зоотоварах
Требуется исполнитель для рерайта отзывов о зоотоварах (корма для кошек и собак).
Линк на интернет-ресурс с исходными отзывами предоставляю.
Пример отзыва для рерайта:
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Да, всем хорош этот корм - и сбалансированный он, и качественный, и, кажется, вкусный - котенок мой ест его очень охотно (но не реагирует на него, как на наркотик, что тоже плюс). Его советуют ветеринары и продавцы... Только вот дорогой, зараза! Стоит дороже мяса (порядка 400 р. за кг.), но зато не нужно мудрить с добавками и витаминами - в корме все уже есть. А еще сушка конечно самый удобный вариант корма.
Килограмма нам хватило на месяц (котенку с 2х до 3 месяцев) - норму я никакую не высчитываю, кот сам решает сколько съесть. Ест с аппетитом, но при этом не переедает - стройный, как кипарис))) Даем конечно и натуралку (яйца, молоко, мясо, рыбу), но ест он ее менее охотно.
Стул у него регулярный, когти-зубы - крепкие (ох-ох-ох какие крепкие:), шерстка блестит. Активный, игривый, и, по словам ветеринара - здоровый кот. А что еще нужно?)
p.s.
Котя у нас конечно не породистый, но люблю я его от этого не меньше)
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Можно сокращать, можно переставлять абзацы, можно компилировать один отзыв из нескольких отзывов, можно добавлять свое и тд. В результате должен быть такой же читабельный отзыв как и в оригинале
Отзывов много. Несколько сотен.
Пожалуйста, озвучивайте ориентировочные цены и примерную скорость работы
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Выбранный исполнитель
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