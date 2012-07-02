Рерайт отзывов о зоотоварах

Требуется исполнитель для рерайта отзывов о зоотоварах (корма для кошек и собак).

Линк на интернет-ресурс с исходными отзывами предоставляю.

Пример отзыва для рерайта:

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Да, всем хорош этот корм - и сбалансированный он, и качественный, и, кажется, вкусный - котенок мой ест его очень охотно (но не реагирует на него, как на наркотик, что тоже плюс). Его советуют ветеринары и продавцы... Только вот дорогой, зараза! Стоит дороже мяса (порядка 400 р. за кг.), но зато не нужно мудрить с добавками и витаминами - в корме все уже есть. А еще сушка конечно самый удобный вариант корма.

Килограмма нам хватило на месяц (котенку с 2х до 3 месяцев) - норму я никакую не высчитываю, кот сам решает сколько съесть. Ест с аппетитом, но при этом не переедает - стройный, как кипарис))) Даем конечно и натуралку (яйца, молоко, мясо, рыбу), но ест он ее менее охотно.

Стул у него регулярный, когти-зубы - крепкие (ох-ох-ох какие крепкие:), шерстка блестит. Активный, игривый, и, по словам ветеринара - здоровый кот. А что еще нужно?)

p.s.

Котя у нас конечно не породистый, но люблю я его от этого не меньше)

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Можно сокращать, можно переставлять абзацы, можно компилировать один отзыв из нескольких отзывов, можно добавлять свое и тд. В результате должен быть такой же читабельный отзыв как и в оригинале

Отзывов много. Несколько сотен.

Пожалуйста, озвучивайте ориентировочные цены и примерную скорость работы

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