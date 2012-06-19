Нужно уменьшить статью

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок159 просмотров

Здравствуйте!

Задание такое: нужно уменьшить статью, скан во вложении.

Нужно сделать два варианта, первый уменьшить на 1/3, второй на 1/2. Ищу фрилансера хорошо ориентирующегося в нашей тематике медицина/косметика. Статьи должны быть соответственно уникальными. Качественно сокращенными, чтоб донесли максимум смысла. Будут размещаться в печатных СМИ.

13 лет назад
vitaminef
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Алёна быстро и качественно выполнила задание! Мы довольны, рекомендуем!
Сергей очень хороший заказчик! Четко поставил задачу. Постоянно на связи, когда необходимо, что без сомнений большой плюс! И оплата труда своевременная! Рекомендую всем фрилансерам сотрудничество с Сергеем.

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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