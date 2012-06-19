Здравствуйте. Нужен человек (девушка!), у которого много свободного времени для рерайта коротких текстов. Тексты интересные, разные факты, истории, случаи из жизни. В день нужно 2-3 таких новости — надо посмотреть на ваши ...
Нужно уменьшить статью
Здравствуйте!
Задание такое: нужно уменьшить статью, скан во вложении.
Нужно сделать два варианта, первый уменьшить на 1/3, второй на 1/2. Ищу фрилансера хорошо ориентирующегося в нашей тематике медицина/косметика. Статьи должны быть соответственно уникальными. Качественно сокращенными, чтоб донесли максимум смысла. Будут размещаться в печатных СМИ.
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