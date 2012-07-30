Статьи для биржи трафика Hit-Star.ru (продолжение)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок184 просмотра

Требуются небольшие статьи для проекта Hit-Star.ru наследующих направлений:

Заработок в Интернет, раскрутка сайтов, оптимизация сайтов и SEO, Яндекс и Google PR, раскрутка сайтов и т.п.

Ознакомиться с уже имеющимися статьями можно на самом сайте в соответствующем разделе: www.hit-star.ru/articles/

Оплата договорная, до 1$ за статью электронной валютой YM/WM

13 лет назад
Anitalink
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$15
7 дней
Снова при специфичности тематики, быстрых сроках выполнения, количестве и качестве (текст не является рерайтингом) ставлю 10.
Предоплата - без проблем. Приятно иметь дело. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Антона, как прекрасного заказчика.
slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$20
3 дня
При условии специфичности тематики, быстрых сроках выполнения, количестве и качестве, а так же при условии решения всех вопросов несогласовок ставлю 10.
Всё хорошо.

Заявки фрилансеров

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
slon275
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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