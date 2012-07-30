Нужен seo текст для раздела сайта «Парафин косметический», ~1500-2000 символов. Клучевые слова: парафин для парафинотерапии купить косметический парафин парафин косметический цена где купить парафин косметический парафин для лица
Статьи для биржи трафика Hit-Star.ru (продолжение)
Требуются небольшие статьи для проекта Hit-Star.ru наследующих направлений:
Заработок в Интернет, раскрутка сайтов, оптимизация сайтов и SEO, Яндекс и Google PR, раскрутка сайтов и т.п.
Ознакомиться с уже имеющимися статьями можно на самом сайте в соответствующем разделе: www.hit-star.ru/articles/
Оплата договорная, до 1$ за статью электронной валютой YM/WM
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