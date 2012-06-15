Нужен грамотный человек способный писать подробные ТЗ. Технические задание нужны будут для магазинов и порталов. Приложил примеры ТЗ, вы должны уметь не хуже писать а даже лучше! Обязательно с примерами вашим ...
Статьи: Экономия топлива (бензин, дизель, газ)
Нужно написать статьи на тему: бензин, дизель, экономия топлива, качество топлива, цены на топливо и т.д
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