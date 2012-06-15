Есть спортивный сайт. Необходимо наполнить раздел "Новости" материалами. Писать о спортивных событиях, которые были на протяжении двух-трех последних месяцев. Интересуют новости из мира футбола и тенниса. Всего требуется 35 комплектов. ...
Написать 7 серий писем для интернет-магазина
Необходимо написать 7 серий писем-касаний для рассылки для интернет-магазина средств по уходу за волосами.
Должны знать, как пишутся продающие страницы, чтобы написать тексты-предложения, от которых невозможно отказаться.
Желательно Портфолио от Вас.
Одно письмо не менее 2000 символов.
Бюджет максимум 150 руб = 1000 символов.
Для теста пришлите в личку письмо, в котором:
1. выражаете благодарность за подписку на рассылку;
2. присоединяетесь к подписчику, давая понять, что ты такой же, как и он и тоже любишь ухаживать за волосами;
3. красиво описать вручение сертификата на 500 рублей
магазин
если что-то некорректно написала, задавайте вопросы в skype: elena192169
Заявки фрилансеров
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