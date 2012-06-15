Написать 7 серий писем для интернет-магазина

Необходимо написать 7 серий писем-касаний для рассылки для интернет-магазина средств по уходу за волосами.

Должны знать, как пишутся продающие страницы, чтобы написать тексты-предложения, от которых невозможно отказаться.

Желательно Портфолио от Вас.

Одно письмо не менее 2000 символов.

Бюджет максимум 150 руб = 1000 символов.

Для теста пришлите в личку письмо, в котором:

1. выражаете благодарность за подписку на рассылку;

2. присоединяетесь к подписчику, давая понять, что ты такой же, как и он и тоже любишь ухаживать за волосами;

3. красиво описать вручение сертификата на 500 рублей

магазин

beautifulwomen.su

если что-то некорректно написала, задавайте вопросы в skype: elena192169