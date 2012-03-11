Elena192169

Для сайта нужна красивая форма подписки при выходе с сайта. Рассылка на смартреспондере. Например, как: http://www.myhair.su Картинки для формы от Вас, темы картинок дам. Мне нужен код и объяснения, куда его на сайте вставить. Сайт на Юкозе.
Мои сайты, которые нужно регулярно пополнять контентом, предлагайте себя, всегда рада рассмотреть кандидатуры:
- $10Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задание: зарегистрироваться на сайтах бухгалтерской, аудиторской тематики. Не менее 50 форумов, если 100 - это будет похвально! Просто зарегистрироваться, как пользователь, подтвердить регистрацию, и в профайле пользователя и в его подписи указать сайт: http://vernut-vse.ru/ Эл. адрес можете создать для ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать 7 серий писем-касаний для рассылки для интернет-магазина средств по уходу за волосами. Должны знать, как пишутся продающие страницы, чтобы написать тексты-предложения, от которых невозможно отказаться. Желательно Портфолио от Вас. Одно письмо не менее 2000 символов. Бюджет ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Создать обложку для книги по ламинированию волос.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Есть аудио около 48 минут. Нужно перевести в текст. На работу 2 дня. Оплата 300 рублей.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Все подробности на сайте: http://yxod-za-volosami.ru/blog/sotrudnichestvo/2012-03-11-36 Ищу на постоянное сотрудничество.Копирайтинг6 исполнителейЗавершен12 лет назад
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Для тех, кто уже имеет опыт написания статей на тематику: "Материнский капитал". Портфолио размещайте в теме. Без вашего портфолио не приму к работе. Без обид! Статья должна содержать 5000 знаков. Заточен под поисковые запросы Яндекса + ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для тех, кто уже имеет опыт написания статей на тематику: "выпадение волос и их лечение". Портфолио прошу скинуть в личку. Нужны статьи для сайта по уходу за волосами. В основном это статьи на темы: - Причины ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад