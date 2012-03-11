Elena192169

Елена Шабалина Elena192169

 
42 годаРоссия/Лобня
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Мои проекты

Мои сайты, которые нужно регулярно пополнять контентом, предлагайте себя, всегда рада рассмотреть кандидатуры:

www.vernut-vse.ru

www.yxod-za-volosami.ru

Отзывы фрилансеров
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написание статей для сайта о волосах
Приятное сотрудничество. Своевременная оплата. Рекомендую.
Качественные тексты, сотрудничаю до сих пор, понимает с полуслова. Все здорово! Спасибо!
Ответный отзыв
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Обложка для книги. Приватно для Павловой Алены.
Отличный заказчик, хорошо поработали) Объяснила, работу приняла и моментально оплатила. Рекомендую к сотрудничеству.
Алена отличный исполнитель! Все быстро и качественно, даже предложила варианты, здорово! Буду дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
pearljamjess
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Расшифровка аудио в текст
С Еленой легко и приятно работать: она даёт чёткое ТЗ, быстро проверяет и оплачивает работу. Я очень довольна нашим сотрудничеством и рекомендую Елену как надёжного заказчика.
Евгения хороший работник, сделал все быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$36
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта по уходу за волосами
Очень понравилось работать с Еленой! Четко поставлена задача, реальные сроки выполнения. Оплата мгновенная и даже наперед! Рекомендую всем фрилансерам Елену, как отличного заказчика!!! Спасибо за сотрудничество, Елена!
Очень приятно работать с Аленой, работа была выполнена раньше срока - это профессионализм! Буду продолжать с ней сотрудничать.
Ответный отзыв
llano
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта по уходу за волосами
Спасибо за приятную и интересную работу! Задание четкое, ответы на вопросы быстрые, оплата в полном объеме и своевременно! Рекомендую всем! Удачи вам в делах и побольше заказов для нас!
Светлана хороший исполнитель, делает все грамотно, продолжаю сотрудничать. Советую ее как специалиста!
Ответный отзыв