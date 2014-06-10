daskala-43

Ольга daskala-43

 
58 летРоссия/Крымск
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Оживляю слова

Здравствуйте.

Если Вы верите, подобно Аристотелю, что "слово - самое сильное оружие человека", значит, мы говорим с Вами на одном языке.

Давайте знакомиться ближе. И, возможно, я стану для Вас идеальным исполнителем, а Вы для меня - идеальным заказчиком.

Некоторые мои работы можно посмотреть здесь (по известным причинам не все они подписаны моим именем):

1. Рерайтинг статей категории "Бизнес. Деловая информация" для он-лайн журнала "Ответим"

http://www.otvetim.info/delovaya-informaciya/1541

2. Рерайтинг финансовых новостей для журнала "Биржевой лидер"

http://profi-forex.org/

3. Ведение авторской колонки и истории из жизни для сайта "КакЗдорово.Ру"

http://kakzdorovo.ru/authors-columns/5/622.html

4. Рерайтинг новостей для образовательного портала Мордовии

http://www.schoolrm.ru/news/news_edu.php?PAGEN_1=8

5. Ведение туристического блога

http://www.turspeak.ru/blogs/elizabeth/imenem-lyubimoi

6. Наполнение форума

http://po4emu.info/

7. Наполнение форума дачников и садоводов

http://forum.sadovod.info/

8. Статьи для сайта Newshouse.ru

http://www.newshouse.ru/page-id-2484.html

HTMLСтатьи для сайта
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Отзывы заказчиков
VerasShah
Вероника 
59 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$19
10 баллов
9 лет назад
Переводчик строительных новостей
:)
Вероника - грамотный специалист, прекрасный заказчик и замечательный человек. Можно доверять на 100%.
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$38
10 баллов
10 лет назад
Поздравления в стихах для pozdrav.ru
Рада была вновь поработать с Ольгой!
И в который раз повторю - идеальный заказчик. Спасибо, Ольга!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Рада была вновь поработать с Ольгой!
Спасибо! И опять все на 5 с плюсом!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Рада была вновь поработать с Ольгой!
Спасибо! И снова все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru
Вновь спасибо за отличную работу!
И в очередной раз всё на самом высоком уровне: ТЗ, условия, оплата. Спасибо.
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