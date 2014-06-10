Здравствуйте.
Если Вы верите, подобно Аристотелю, что "слово - самое сильное оружие человека", значит, мы говорим с Вами на одном языке.
Давайте знакомиться ближе. И, возможно, я стану для Вас идеальным исполнителем, а Вы для меня - идеальным заказчиком.
Некоторые мои работы можно посмотреть здесь (по известным причинам не все они подписаны моим именем):
1. Рерайтинг статей категории "Бизнес. Деловая информация" для он-лайн журнала "Ответим"
http://www.otvetim.info/delovaya-informaciya/1541
2. Рерайтинг финансовых новостей для журнала "Биржевой лидер"
3. Ведение авторской колонки и истории из жизни для сайта "КакЗдорово.Ру"
http://kakzdorovo.ru/authors-columns/5/622.html
4. Рерайтинг новостей для образовательного портала Мордовии
http://www.schoolrm.ru/news/news_edu.php?PAGEN_1=8
5. Ведение туристического блога
http://www.turspeak.ru/blogs/elizabeth/imenem-lyubimoi
6. Наполнение форума
7. Наполнение форума дачников и садоводов
8. Статьи для сайта Newshouse.ru
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