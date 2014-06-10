Оживляю слова

Здравствуйте.

Если Вы верите, подобно Аристотелю, что "слово - самое сильное оружие человека", значит, мы говорим с Вами на одном языке.

Давайте знакомиться ближе. И, возможно, я стану для Вас идеальным исполнителем, а Вы для меня - идеальным заказчиком.

Некоторые мои работы можно посмотреть здесь (по известным причинам не все они подписаны моим именем):

1. Рерайтинг статей категории "Бизнес. Деловая информация" для он-лайн журнала "Ответим"

http://www.otvetim.info/delovaya-informaciya/1541

2. Рерайтинг финансовых новостей для журнала "Биржевой лидер"

http://profi-forex.org/

3. Ведение авторской колонки и истории из жизни для сайта "КакЗдорово.Ру"

http://kakzdorovo.ru/authors-columns/5/622.html

4. Рерайтинг новостей для образовательного портала Мордовии

http://www.schoolrm.ru/news/news_edu.php?PAGEN_1=8

5. Ведение туристического блога

http://www.turspeak.ru/blogs/elizabeth/imenem-lyubimoi

6. Наполнение форума

http://po4emu.info/

7. Наполнение форума дачников и садоводов

http://forum.sadovod.info/

8. Статьи для сайта Newshouse.ru

http://www.newshouse.ru/page-id-2484.html