Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Нужен стих или проза примерно слов 50, Основные слова. Апельсин, успех, заходи ( Имеется проект "Апельсин" нужен креативный подход. Тематика проекта - Деньги, успех) А так же интересует 5 статей с тематикой отношения ( 2 ...
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Добрый день.
Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3 шт — надо по этому пункту 2 или 3 стиха соответственно. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов.
Итого от Вас жду 27 поздравлений в стихах и 1 поздравление в прозе.
Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!
Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).
Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ.
Оплата по СБС или на WMR-кошелек (предупредите заранее). Из файла не убирайте названия праздников. Так намного удобнее потом добавлять тексты.
Ищу несколько авторов.
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