Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен21 заявка466 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам в стихах и прозе. Точный список тем — в приложении. Обратите внимание, где указано 2, 3 шт — надо по этому пункту 2 или 3 стиха соответственно. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 600 символов.

Итого от Вас жду 27 поздравлений в стихах и 1 поздравление в прозе.

Важно, чтобы этим поздравлением можно было душевно поздравить человека, чей праздник отмечается, от имени другого человека!

Стихотворения должны быть два четверостишия каждое. Для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru).

Жду Ваши предложения цены за все тексты, сроки. С кем ещё не работала — примеры работ.

Оплата по СБС или на WMR-кошелек (предупредите заранее). Из файла не убирайте названия праздников. Так намного удобнее потом добавлять тексты.

Ищу несколько авторов.

12 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
Cu_ma
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$54
10 дней
Рада была вновь поработать с Викторией!
Спасибо Ольге за интересный проект! Всегда радует возможность не анонимной публикации, а с указанием авторства, возможность размещения работ на одном из самых популярных поздравительных порталов Рунета.
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$54
7 дней
Спасибо Елене за работу. Сотрудничество в очередной раз - лучший отзыв, по-моему :)
Спасибо Ольге за интересное творческое сотрудничество. Она - один из лучших работодателей! Рекомендую.
listopad07
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$56
7 дней
Спасибо Татьяне за очередной завершенный проект!
Работа над проектами Ольги всегда доставляет радость - и от приятного общения с заказчиком, и от творчества. Спасибо большое, Ольга. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$40
5 дней
reznickoff
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$50
15 дней
Спасибо Алексею за приятное сотрудничество! :)
Пусть миру в отдаленном веке Объявят, что ручьи иссякли, Но благодарность в человеке Неиссякаема! Не так ли?)))
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
12 лет назад
$56
4 дня
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
5 дней
Спасибо Оксане за работу! Как всегда, вовремя и хорошо!
Спасибо Оле за творческие проекты, безупречную оплату и душевность. От такой работы и общения - только неизменный позитив!
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
7 дней
Рада была вновь поработать с Ольгой!
Спасибо! И опять все на 5 с плюсом!
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