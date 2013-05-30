Здравствуйте, требуется написать поздравления для женщин с Днем Рождения. Красивые и оригинальные пожелания своими словами, стихи или проза. Строгих требований нет, главное осмысленные поздравления и уникальность от 90% по text.ru Категории поздравлений разные: для Мамы, сестры, ...
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- Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен автор, который сможет писать поздравления в стихах и прозе согласно ТЗ ( буду указывать темы поздравлений и что это будет - стих, проза). В неделю нужно не менее 10 поздравлений.Поздравление в стихахНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно написать небольшое поздравление в стихах 16-20 строчек. Юбиляр - металлургическая компания, 50 лет. Оплата договорная. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и цену. Заранее благодарна всем откликнувшимся.Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Срочно нужно написать поздравление в стихах к юбилеюПоздравление в стихахСтихи, Песни и Проза12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Требуются грамотные, ответственные авторы для работы над краткосрочным проектом по написанию стихотворных поздравлений. ============================== УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Размер стихотворений: 3 блока по 4 строчки (не в стиле Маяковского, у которого 1 слово - 1 строчка!). Стоимость одного стихотворения: 25 ...Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — по 170-200 символов. Всё — для опубликования на ...Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза9 исполнителейЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. На сайт поздравлений в стихах, нужно прикрутить смс-биллинг для оплаты и отправки поздравительных сообщений имениннику. Оплата и отправка должна производится для 4 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. В зависимости от оператора мобильной связи оплата ...Поздравление в стихахВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). Итого от Вас ...Поздравление в стихахЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза9 исполнителейЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...Поздравление в стихахЗавершен10 лет назад
Готовим клиентам поздравления, необходимо написать персональное поздравление в стихах (всего 20 стихотворений по 2-3 четверостишия). За основу берем основную деятельность клиента. Список названий компаний с сайтами, откуда можно черпать информацию, предоставлю выбранному исполнителю. Бюджет предлагайте. ...Поздравление в стихахЗавершен10 лет назад
написать поздравления в стихах на следующих языках: На армянском На белорусском На грузинском На испанском На китайском На корейском На молдавском На немецком На польском На татарском На украинсокм На французском На японском по 5 поздравлений на каждом языке стих (8 строк) — 60 рубПоздравление в стихахСтихи, Песни и Прозанет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищем поэта, который может писать оригинальные поздравления на заказ. Сотрудничество долговременное. Нужно будет писать поздравления на русском языке для различных людей (информацию о каждом человеке и его интересах мы будем предоставлять). Объем каждого поздравления - 2-4 четверостишия. Требования: - ...Поздравление в стихахЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Поздравление в стихахЗавершен10 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен11 лет назад
Нужно придумать поздравление в стихах подруге на 18-летие.А также придумать дизайн открытки и разместить на ней поздравительный стих.Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Поздравление в стихахЗавершен11 лет назад
Срочно нужно интересное поздравление в стихах (или не в стихах) на 1-ю годовщину свадьбы. Подарок - небольшое ведерко (высота 20 см, типа такого: http://www.gift-company.ru/articul/13830/ ) с одной ароматической свечкой. Связать нужно эти предметы: одна свеча ...Поздравление в стихахЗавершен11 лет назад
- $250
Добрый день! Сайту праздничной тематики требуются три автора поздравлений с стихах (1-2 четверостишия). Требования: - умение писать уникальные поздравления в стихах; - творческий подход к работе; - креатив. Обязанности: - каждому из трех авторов будет дано задание написать 40-60 поздравлений в ...Поздравление в стихахЗавершен11 лет назад
Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...Поздравление в стихахСтихи, Песни и Проза7 исполнителейЗавершен11 лет назад