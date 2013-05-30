Поздравление в стихах

написать поздравления в стихах на следующих языках: На армянском На белорусском На грузинском На испанском На китайском На корейском На молдавском На немецком На польском На татарском На украинсокм На французском На японском по 5 поздравлений на каждом языке стих (8 строк) — 60 руб