Заказать поздравление в стихах

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  • Написать поздравления для женщин с Днем Рождени

    Здравствуйте, требуется написать поздравления для женщин с Днем Рождения. Красивые и оригинальные пожелания своими словами, стихи или проза. Строгих требований нет, главное осмысленные поздравления и уникальность от 90% по text.ru Категории поздравлений разные: для Мамы, сестры, ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поздравления в стихах

    Нужен автор, который сможет писать поздравления в стихах и прозе согласно ТЗ ( буду указывать темы поздравлений и что это будет - стих, проза). В неделю нужно не менее 10 поздравлений.

    Поздравление в стихах
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Поздравление к юбилею компании

    Здравствуйте! Нужно написать небольшое поздравление в стихах 16-20 строчек. Юбиляр - металлургическая компания, 50 лет. Оплата договорная. Укажите, пожалуйста, ваши сроки и цену. Заранее благодарна всем откликнувшимся.

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание поздравлений в стихах

    $200

    Требуются грамотные, ответственные авторы для работы над краткосрочным проектом по написанию стихотворных поздравлений. ============================== УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Размер стихотворений: 3 блока по 4 строчки (не в стиле Маяковского, у которого 1 слово - 1 строчка!). Стоимость одного стихотворения: 25 ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать, не длинные, чтобы читались ЛЕГКО! Проза — по 170-200 символов. Всё — для опубликования на ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Прикрутить SMS-билинг оплаты и отправки сообщений

    Здравствуйте. На сайт поздравлений в стихах, нужно прикрутить смс-биллинг для оплаты и отправки поздравительных сообщений имениннику. Оплата и отправка должна производится для 4 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. В зависимости от оператора мобильной связи оплата ...

    Поздравление в стихах
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном портале Поздравь.ру (www.pozdrav.ru). Итого от Вас ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    9 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на праздничном ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 20 стихов по 2-3 четверостишья

    Готовим клиентам поздравления, необходимо написать персональное поздравление в стихах (всего 20 стихотворений по 2-3 четверостишия). За основу берем основную деятельность клиента. Список названий компаний с сайтами, откуда можно черпать информацию, предоставлю выбранному исполнителю. Бюджет предлагайте. ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах на разных языках

    написать поздравления в стихах на следующих языках: На армянском На белорусском На грузинском На испанском На китайском На корейском На молдавском На немецком На польском На татарском На украинсокм На французском На японском по 5 поздравлений на каждом языке стих (8 строк) — 60 руб

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Прозанет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется поэт, автор поздравлений на заказ.

    $100

    Ищем поэта, который может писать оригинальные поздравления на заказ. Сотрудничество долговременное. Нужно будет писать поздравления на русском языке для различных людей (информацию о каждом человеке и его интересах мы будем предоставлять). Объем каждого поздравления - 2-4 четверостишия. Требования: - ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Поздравление

    Нужно придумать поздравление в стихах подруге на 18-летие.А также придумать дизайн открытки и разместить на ней поздравительный стих.

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза6 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно нужно интересное поздравление

    Срочно нужно интересное поздравление в стихах (или не в стихах) на 1-ю годовщину свадьбы. Подарок - небольшое ведерко (высота 20 см, типа такого: http://www.gift-company.ru/articul/13830/ ) с одной ароматической свечкой. Связать нужно эти предметы: одна свеча ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется поэт-автор поздравлений

    $250

    Добрый день! Сайту праздничной тематики требуются три автора поздравлений с стихах (1-2 четверостишия). Требования: - умение писать уникальные поздравления в стихах; - творческий подход к работе; - креатив. Обязанности: - каждому из трех авторов будет дано задание написать 40-60 поздравлений в ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поздравления в стихах и прозе для pozdrav.ru

    Добрый день. Требуется написать уникальные поздравления к разным праздникам. Точный список тем — в приложении. Стихотворения по 2 четверостишия, стих не менее 250 символов, рифму выдерживать! Проза — 300 символов. Всё — для опубликования на ...

    Поздравление в стихах
    Стихи, Песни и Проза7 исполнителей
    Завершен
    11 лет назад