Срочно нужно интересное поздравление в стихах (или не в стихах) на 1-ю годовщину свадьбы. Подарок - небольшое ведерко (высота 20 см, типа такого: http://www.gift-company.ru/articul/13830/ ) с одной ароматической свечкой. Связать нужно эти предметы: одна свеча - один год со свадьбы. Ведро - типа строительное ведро, что нужно дальше продолжать строить жизнь, семью - типа того что-то.

Поздравление будет написано на самом ведре, поэтому нужно буквально 3-4 строчки. Можно и не в стихах, в принципе. Желательно не дорого. :)