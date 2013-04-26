Срочно нужно интересное поздравление

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Завершен6 заявок261 просмотр

Срочно нужно интересное поздравление в стихах (или не в стихах) на 1-ю годовщину свадьбы. Подарок - небольшое ведерко (высота 20 см, типа такого: http://www.gift-company.ru/articul/13830/ ) с одной ароматической свечкой. Связать нужно эти предметы: одна свеча - один год со свадьбы. Ведро - типа строительное ведро, что нужно дальше продолжать строить жизнь, семью - типа того что-то.

Поздравление будет написано на самом ведре, поэтому нужно буквально 3-4 строчки. Можно и не в стихах, в принципе. Желательно не дорого. :)

12 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
СУПЕР !!!
Благодарна за интересный, творческий рабочий процесс! Алексей до малейших подробностей описал, какой он хочет видеть работу, а это залог наилучшего результата =) Буду рада сотрудничать в дальнейшем, и очень рекомендую всем!!! =)

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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