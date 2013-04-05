Поздравления с днем рождения

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Завершен12 заявок392 просмотра

Всем доброго времени суток.

Проект — поздравления с днём рождения в стихотворной форме.

Пробный заказ будет небольшой, но это, скорее, для отбора подходящих писателей на постоянные периодические заказы (в общем, работы будет много).

Оплата в WMR.

Подробности в приложении.

Успехов!

12 лет назад
Sheensay
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Душевно, тепло и приятно пишет) Спасибо за творчество
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listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$20
3 дня
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С Александром работать понравилось - побольше бы таких заказчиков! Спасибо!
elena_hagzissa
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
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12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
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himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо, всё здорово сделано, выше всех похвал. Обязательно буду обращаться ещё!
Замечательное сотрудничество с замечательным заказчиком: точное и ясное ТЗ, предварительная оплата, приятное общение. Спасибо большое за выбор. Удачи Вам!
Lana-swetla-2013
Лана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Всё, что нужно, сделано. Спасибо.
Легко общаться. Приятно работать. Всем рекомендую. Спасибо, Александр. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, спасибо за творчество)
Работать с Александром одно удовольствие. Мои наилучшие рекомендации!!!
engine21
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
$10
2 дня
Здорово, интересно, и быстро, что немаловажно! Спасибо :)
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vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
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Спасибо, было очень приятно с Вами сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
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3 года назад
12 лет назад
listopad07
54 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
elena_hagzissa
Елена 
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5 лет назад
12 лет назад
dekatya
45 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
Lana-swetla-2013
Лана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
ТОП-5
Стихи, Песни и Проза
engine21
40 лет
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10 лет назад
18 отзывов
12 лет назад
vetik_18
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12 лет в сервисе
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10 лет назад
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