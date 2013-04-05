Поздравления с днем рождения

Доброго, коллеги! Ищу человека, который будет писать интересные тексты. А именно сторитейлинг. Если этот формат кому-то известен, то вообще хорошо, если нет, то http://sbiblioteka.blogspot.ru/2012/07/blog-post_14.html http://3wisemonkeys.ru/publicisticheskiy-storytelling/#.UU14UFupbG8 http://lovim.net/2013/03/storitelling-na-sajtax-uvlekajte-i-ubezhdajte-klientov-interesnymi-istoriyami/ Вообщем идея такова, что ...