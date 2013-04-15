Lana-swetla-2013

Лана Lana-swetla-2013

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Оплату за работу меньше установленной не предлагать

Рада приветствовать вас на своей страничке.

Пишу на заказ поздравления, стихи, тексты песен, сценарии; статьи на женскую тематику (красота, здоровье, косметика и.д) ,детскую (уход, воспитание и др.),музыка,литература, мебель,природа,животные,психология, отношения М и Ж, здоровье, авто

Имею высшее педагогическое образование, по этому в грамотности и доходчивости текста можете не сомневаться.К работе отношусь с ответственностью, в каждый текст вкладываю частичку своей души, стараясь сделать его интересным, читабельным и уникальными

Работы сдаю в указанные сроки. Никуда не пропадаю.

График работы - с 8.00 до 11.00 вечером - с 20.00 до упора )

В выходные дни работаю только для постоянных заказчиков.

Просьба к тем, кто не имеет чувство такта не тревожить

С новыми заказчиками работаю только по предоплате, в ходе длительного сотрудничества могут быть другие варианты

Буду рада сотрудничеству.

До принятия заявки общение веду только через биржу.

Почта - [email protected]

Отзывы заказчиков

tessoro17
Надежда 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Написание статей
Тексты выполнены точно в срок. Отличный исполнитель
Надежда предоставила четкое ТЗ. После проверки сразу оплатила статью. Спасибо. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Рерайт - 6 статей
Обычно стараюсь не работать с фрилансерами имеющими менее 20 отзывов, но тут я действительно приятно удивлен. Отмечу приятную цену и качество исполнения, еще раз благодарю за выполненную работу, продолжим сотрудничество.
Приятно работать с Михаилом. Четкое задание. Всегда на связи. Своевременная оплата. Спасибо. В случае необходимости обращайтесь, с большим удовольствием поработаю. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
bubles
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Рерайт. Фитнес. 2000 знаков
Лана выполнила задание грамотно и вовремя. Буду сотрудничать с ней и дальше.
Сергей отличный заказчик! Предоставил чёткое ТЗ. Всегда на связи. В общении вежлив и тактичен (что не мало важно), обязателен. За работу была произведена своевременная оплата, за что большое спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
sdruslan
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Написание статей
Уже несколько статей мне написала. Работой, сроками и качеством очень доволен. Обяснять на пальцах не нужно, славливает и понимает с полу слова. Пишет на любые темы, не крутит носом, выполняет все качественно и в срок. Буду дальше работать. Всем рекомендую.
Чёткое ТЗ. Приятный в общении. В ходе работы никаких проблем не возникало ни с общением, ни с оплатой. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Sheensay
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поздравления с днем рождения
Всё, что нужно, сделано. Спасибо.
Легко общаться. Приятно работать. Всем рекомендую. Спасибо, Александр. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#392
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#36
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2083