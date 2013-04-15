Оплату за работу меньше установленной не предлагать

Рада приветствовать вас на своей страничке.

Пишу на заказ поздравления, стихи, тексты песен, сценарии; статьи на женскую тематику (красота, здоровье, косметика и.д) ,детскую (уход, воспитание и др.),музыка,литература, мебель,природа,животные,психология, отношения М и Ж, здоровье, авто

Имею высшее педагогическое образование, по этому в грамотности и доходчивости текста можете не сомневаться.К работе отношусь с ответственностью, в каждый текст вкладываю частичку своей души, стараясь сделать его интересным, читабельным и уникальными

Работы сдаю в указанные сроки. Никуда не пропадаю.

График работы - с 8.00 до 11.00 вечером - с 20.00 до упора )

В выходные дни работаю только для постоянных заказчиков.

Просьба к тем, кто не имеет чувство такта не тревожить

С новыми заказчиками работаю только по предоплате, в ходе длительного сотрудничества могут быть другие варианты

Буду рада сотрудничеству.

До принятия заявки общение веду только через биржу.

Почта - [email protected]