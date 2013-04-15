Рада приветствовать вас на своей страничке.
Пишу на заказ поздравления, стихи, тексты песен, сценарии; статьи на женскую тематику (красота, здоровье, косметика и.д) ,детскую (уход, воспитание и др.),музыка,литература, мебель,природа,животные,психология, отношения М и Ж, здоровье, авто
Имею высшее педагогическое образование, по этому в грамотности и доходчивости текста можете не сомневаться.К работе отношусь с ответственностью, в каждый текст вкладываю частичку своей души, стараясь сделать его интересным, читабельным и уникальными
Работы сдаю в указанные сроки. Никуда не пропадаю.
График работы - с 8.00 до 11.00 вечером - с 20.00 до упора )
В выходные дни работаю только для постоянных заказчиков.
Просьба к тем, кто не имеет чувство такта не тревожить
С новыми заказчиками работаю только по предоплате, в ходе длительного сотрудничества могут быть другие варианты
Буду рада сотрудничеству.
До принятия заявки общение веду только через биржу.
Почта - [email protected]