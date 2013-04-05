Sheensay

Александр Sheensay

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Творю

Пока человек упорствует, он способен изменить свою судьбу

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн женского сайта

    $100

    Привет. Нужен дизайн женского сайта. Подробнее во вложении. Без особых изысков, потому бюджет рассчитан небольшой. Халтуру не приму, учтите это.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Поздравления с днем рождения

    Всем доброго времени суток. Проект — поздравления с днём рождения в стихотворной форме. Пробный заказ будет небольшой, но это, скорее, для отбора подходящих писателей на постоянные периодические заказы (в общем, работы будет много). ...

    Стихи, Песни и Проза9 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

yuliyaserbina
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Дизайн женского сайта
С Александром очень здорово и легко работать! Обратная связь работает "на ура"! :) Я рада, что мой первый опыт сотрудничества был именно с Александром!
Юля - начинающий, подающий надежды дизайнер. Очень рекомендую воспользоваться её услугами тем, кому нужен новый нешаблонный взгляд на дизайн. Вкупе с пока очень низким бюджетом получите то, что нужно.
Ответный отзыв
julymoon
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн женского сайта
Спасибо большое! Было очень приятно и легко с вами работать! Удачи!
Всё выполнено с учётом пожеланий и даже раньше заявленного срока. Порадовало качество за свою низкую цену. Всегда на связи.
Ответный отзыв
elena_hagzissa
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Поздравления с днем рождения
Сотрудничеством осталась очень довольна. Огромный простор для творчества, своевременная оплата, рекомендую
Отлично написано, спасибо за творчество!
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vetik_18
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Поздравления с днем рождения
Спасибо, было очень приятно с Вами сотрудничать.
Самые лучшие впечатления. Создано явно с душой, читаешь — и приятно становится) Спасибо, творите и не изменяйте своему стилю!
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Se_Mia
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Поздравления с днем рождения
Задания интересные и понятные, быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Душевно, тепло и приятно пишет) Спасибо за творчество
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