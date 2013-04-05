$100
Привет. Нужен дизайн женского сайта. Подробнее во вложении. Без особых изысков, потому бюджет рассчитан небольшой. Халтуру не приму, учтите это.
Дизайн сайтов2 исполнителя
Завершен
12 лет назад
Привет. Нужен дизайн женского сайта. Подробнее во вложении. Без особых изысков, потому бюджет рассчитан небольшой. Халтуру не приму, учтите это.
Здравствуйте. Нужны поздравления в стихотворной форме. Объём 50 четверостиший. ТЗ в приложении. Оплата WMR.
Всем доброго времени суток. Проект — поздравления с днём рождения в стихотворной форме. Пробный заказ будет небольшой, но это, скорее, для отбора подходящих писателей на постоянные периодические заказы (в общем, работы будет много). ...