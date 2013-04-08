vetik_18

Виолетта Садовская vetik_18

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Я закончила экономический университет факультет менеджмента, получила диплом с отличием. Работаю специалистом по продажам. Очень ответственная, всю работу сделаю в срок, а по возможности и раньше.

[email protected]

skype: viola-1812

Отзывы заказчиков

zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
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Спасибо.
спасибо.
Ответный отзыв
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Отлично и качественно выполненная работа. Виолетта как всегда на высоте!!!!!
Уже не первый раз работаю с Дмитрием, и всегда остаются только положительные эмоции от этого заказчика) Ко всему относится с пониманием и всегда на связи.
Ответный отзыв
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$33
10 баллов
12 лет назад
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Еще раз хотелось бы поблагодарить Виолетту, за качественную работу. Все было сделано ооочень качественно, и работа прошла с первого раза, без каких либо нареканий и доработок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Очень приятно работать с таким человеком: задания поставлены ясно, оплата моментальная. Буду надеяться и на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dmitry_88
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Небольшой рерайт работы
Замечательный исполнитель, все делается качественно и в срок. Всегда оперативно отвечает на все пожелания к проекту
Спасибо за сотрудничество)
Ответный отзыв
Sheensay
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Поздравления с днем рождения
Самые лучшие впечатления. Создано явно с душой, читаешь — и приятно становится) Спасибо, творите и не изменяйте своему стилю!
Спасибо, было очень приятно с Вами сотрудничать.
Ответный отзыв