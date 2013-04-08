Я закончила экономический университет факультет менеджмента, получила диплом с отличием. Работаю специалистом по продажам. Очень ответственная, всю работу сделаю в срок, а по возможности и раньше.
skype: viola-1812
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Спасибо.
Ответный отзыв
спасибо.
$20
10 баллов
12 лет назад
Отлично и качественно выполненная работа. Виолетта как всегда на высоте!!!!!
Ответный отзыв
Уже не первый раз работаю с Дмитрием, и всегда остаются только положительные эмоции от этого заказчика) Ко всему относится с пониманием и всегда на связи.
$33
10 баллов
12 лет назад
Еще раз хотелось бы поблагодарить Виолетту, за качественную работу. Все было сделано ооочень качественно, и работа прошла с первого раза, без каких либо нареканий и доработок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким человеком: задания поставлены ясно, оплата моментальная. Буду надеяться и на дальнейшее сотрудничество.
$15
10 баллов
12 лет назад
Замечательный исполнитель, все делается качественно и в срок. Всегда оперативно отвечает на все пожелания к проекту
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество)
$1
10 баллов
12 лет назад
Самые лучшие впечатления. Создано явно с душой, читаешь — и приятно становится) Спасибо, творите и не изменяйте своему стилю!
Ответный отзыв
Спасибо, было очень приятно с Вами сотрудничать.