Небольшой рерайт работы

Следует поднять авторство в работе с 45,5% до 50%. Работа будет проверяться на сайте антиплагиат.ру Все упрощается тем, что в приложении я поместил два файла: сам диплом и файл с текстами и в них маркером выделено где плагиат, а где не плагиат(все что маркерами выделено, то плагиат). Готовый файл следует назвать «ДипломЛ»

Проверить, правильно ли расставлена нумерация таблиц, рисунков, и чтобы рамки на первых страницах не «плавали».

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ЦИФРЫ И НАЗВАНИЯ ПУНКТОВ И ТАБЛИЦ НУ И В ОБЩЕМ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!!! В таблицах можно менять «Кура отварная» на «курица отваренная» — главное чтоб это по тексту дальше не шло.