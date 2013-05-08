Тема: 1)Автоматический расчет экономического эффекта от внедрения в производство продукции передовых приёмов труда. ----------------------------------------------- Предмет: Информационные технологии управления ----------------------------------------------- Срок сдачи: 17.04.2013 ----------------------------------------------- объём 9-10стр ...
Небольшой рерайт работы
Следует поднять авторство в работе с 45,5% до 50%. Работа будет проверяться на сайте антиплагиат.ру Все упрощается тем, что в приложении я поместил два файла: сам диплом и файл с текстами и в них маркером выделено где плагиат, а где не плагиат(все что маркерами выделено, то плагиат). Готовый файл следует назвать «ДипломЛ»
Проверить, правильно ли расставлена нумерация таблиц, рисунков, и чтобы рамки на первых страницах не «плавали».
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ ЦИФРЫ И НАЗВАНИЯ ПУНКТОВ И ТАБЛИЦ НУ И В ОБЩЕМ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!!! В таблицах можно менять «Кура отварная» на «курица отваренная» — главное чтоб это по тексту дальше не шло.
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