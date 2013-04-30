Нужна курсовая работа по психологии. объем 30 страниц. Срок выполнения 5 дней.
Диплом: Бух. учет
Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО Промышленные технологии
Объем 80-85 страниц.
Уникальность от 70% по системе антиплагиат.
Интересует цена-срок.
Ждем ваших заявок.
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