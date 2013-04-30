Диплом: Бух. учет

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Завершен3 заявки171 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО Промышленные технологии

Объем 80-85 страниц.

Уникальность от 70% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$165
10 дней
Все качественно и в срок. Советуем!!!!!!!
Дмитрий и его компания всегда меня поражали своей беспрекословной преданности работе. Говорят, что успех – это, когда человек любит свое дело. Дмитрий из таких. Спасибо за проект

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад