Менеджмент в образовании

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Закрыт1 заявка113 просмотров

тема: Комплексная диагностика деятельности муниципального образовательного учреждения

всю необходимую информацию отправлю.

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров