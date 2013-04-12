Нужна курсовая работа по психологии. объем 30 страниц. Срок выполнения 5 дней.
Менеджмент в образовании
тема: Комплексная диагностика деятельности муниципального образовательного учреждения
всю необходимую информацию отправлю.
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