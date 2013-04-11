Диплом: Архитектурно-дизайнерское проектирование

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Закрытнет заявок86 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Здание автосалона с разработкой окружающей среды и оборудования

Записка на 100 страниц

2-3 планшета 55*75

Первоначальные наброски в прикрепленном файле,но это самое начало, форма и дизайн здания не утверждены

Уникальность текстовой части от 70% по системе антиплагиат.

Интересует цена-срок.

Ждем ваших заявок.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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