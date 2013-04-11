Курсовая по этике

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Требуется написать курсовую работу на тему "Этика поведения и служебных взаимоотношений государственных служащих" Уникальность текста - не ниже 70%. Есть содержание с главами, оговоренное и согласованное с преподавателем.

12 лет назад
Elena1980
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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