Курсовая САПР

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Предмет: Система автоматизированного проектирования

Тема: Современные системы инженерного анализа(круг решаемых задач ,примеры и возможности современных систем и тп ,привести короткое описание и сравнение трех систем)

Объем, 23 стр, уникальность от 85%

Срок – 14.04

стоимость?

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров