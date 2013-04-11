Две курсовых по экономике на 12 апреля

тема курсовая"Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России", срок сдачи 12 апреля, только теория.

курсовая ."Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России". это еще одна тема той же Отчетности для моей подружки, рассчет делать только 1, он у всех одинаковый