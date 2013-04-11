Курсовая работа - Строительство

Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Организация, управление и планирование в строительстве“

Вариант - определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – 10041034427 и по фамилии заказчика – Сыпкин.

Все методические и дополнительные материалы – прилагаем.

Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:

http://yadi.sk/d/zmJMLeQs1zQW9

Готовую работу необходимо высылать на е-мейл — [email protected]

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).

Ждем Ваших предложений.