Курсовая по инвестициям

Факультет: бизнеса и управления

Тема работы: Проблемы и способы оценки доходности инвестиционного проекта

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 30-60 страниц текста (без приложений и списка литературы).

Срок выполнения: до 8 дней.

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На 1 этапе в течение первых 3 дней от начала работы над заказом от Вас нужен будет примерный план курсовой и перечень литературы. ВАЖНО! Все источники лит-ры должны быть свободно доступны для скачивания (по предоставленным Вами ссылкам) или направлены в мой адрес эл почтой. Далее план согласовывается и работа выполняется дальше.