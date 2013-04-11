Курсовая по инвестициям

$65
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Закрыт1 заявка126 просмотров

Факультет: бизнеса и управления

Тема работы: Проблемы и способы оценки доходности инвестиционного проекта

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 30-60 страниц текста (без приложений и списка литературы).

Срок выполнения: до 8 дней.

Антиплагиат от 70%

На 1 этапе в течение первых 3 дней от начала работы над заказом от Вас нужен будет примерный план курсовой и перечень литературы. ВАЖНО! Все источники лит-ры должны быть свободно доступны для скачивания (по предоставленным Вами ссылкам) или направлены в мой адрес эл почтой. Далее план согласовывается и работа выполняется дальше.

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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