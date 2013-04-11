Требуются авторы для сотрудничества на постоянной основе по следующим специальностям: -финансы и кредит -бухгалтерский учет и аудит -управление персоналом -юриспруденция (все виды права) -финансовый менеджмент - технические дисциплины ...
Курсовая по инвестициям
Факультет: бизнеса и управления
Тема работы: Проблемы и способы оценки доходности инвестиционного проекта
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 30-60 страниц текста (без приложений и списка литературы).
Срок выполнения: до 8 дней.
Антиплагиат от 70%
На 1 этапе в течение первых 3 дней от начала работы над заказом от Вас нужен будет примерный план курсовой и перечень литературы. ВАЖНО! Все источники лит-ры должны быть свободно доступны для скачивания (по предоставленным Вами ссылкам) или направлены в мой адрес эл почтой. Далее план согласовывается и работа выполняется дальше.
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