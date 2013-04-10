Написать часть диссертации

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Необходимо написать первые две части диссертации (из 5) и введение.

Тема:

"Исследование технологических присоединений филиала ОАО «......»-«....энерго» с разработкой серии типовых проектов для осуществления технологических присоединений и рекомендаций для отбора актуальных задач, необходимых к включению в инвестиционную программу компании."

План.

1.Анализ статистических данных по ТП. постановка задач исследования. Выводы по главе

2.Анализ структуры, объема ТП. Определение динамики ТП. Анализ факторов, влияющих на структуру и объем ТП.

Выводы по главе

Статистические данные присутствуют. Необходимо собрать в готовый вариант.

Срок до середины следующей недели.

Интересуют цены.

Спасибо.

12 лет назад
skit57
Марк 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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