Написать часть диссертации

Необходимо написать первые две части диссертации (из 5) и введение.

Тема:

"Исследование технологических присоединений филиала ОАО «......»-«....энерго» с разработкой серии типовых проектов для осуществления технологических присоединений и рекомендаций для отбора актуальных задач, необходимых к включению в инвестиционную программу компании."

План.

1.Анализ статистических данных по ТП. постановка задач исследования. Выводы по главе

2.Анализ структуры, объема ТП. Определение динамики ТП. Анализ факторов, влияющих на структуру и объем ТП.

Выводы по главе

Статистические данные присутствуют. Необходимо собрать в готовый вариант.

Срок до середины следующей недели.

Интересуют цены.

Спасибо.