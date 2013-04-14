Курсовая "Продвижение санаторно-курортных услуг"

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Закрыт2 заявки98 просмотров

курсовую, на тему "Продвижение санаторно-курортных услуг" по направлению туризм

с практической частью, антиплагиат 75%,

объем 40-45стр.

срок 14.04.13.

12 лет назад
tatia
Инна 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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