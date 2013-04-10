Курсовая по маркетингу

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курсовая по маркетингу "продвижение товаров"

Структура работы должна быть представлена в виде трех глав, логично раскрывающих главную тему работы. Первая глава – теоретическая, содержит определения, теоретические концепции, историю исследования данного вопроса.

Вторая глава – аналитическая, содержит анализ ситуации на рынке или в конкретной компании в связи с исследуемым вопросом.

Третья глава – практическая, посвящена практическим рекомендациям или авторской оценке конкретной деятельности компании в исследуемом вопросе.

Каждая глава должна заканчиваться выводом. Совокупность выводов по главам представляет собой заключение.

25-30 страниц

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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