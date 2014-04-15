Курсовая по детскому туризму

$50
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Завершен2 заявки200 просмотров

Добрый день. Необходимо написать курсовую работу на тему "История детско-юношеского туризма". Язык написания - украинский. Соответственно, в работе необходимо раскрыть как общую историю развития детско-юношеского туризма, так и конкретно пройтись по истории данного вида туризма в Украине.

Имеются методические рекомендации по написанию, нужно выполнить работу согласно им. Сроки - до 10 дней, не к спеху.

Нужна качественная, авторская работа. Оригинальность и соответствие методическим рекомендациям будут проверяться.

12 лет назад
Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
10 дней
Работа была сделана в срок, проблем со сдачей не возникло, уникальность и качество высокие. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад