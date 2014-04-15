Курсовая по детскому туризму

Добрый день. Необходимо написать курсовую работу на тему "История детско-юношеского туризма". Язык написания - украинский. Соответственно, в работе необходимо раскрыть как общую историю развития детско-юношеского туризма, так и конкретно пройтись по истории данного вида туризма в Украине.

Имеются методические рекомендации по написанию, нужно выполнить работу согласно им. Сроки - до 10 дней, не к спеху.

Нужна качественная, авторская работа. Оригинальность и соответствие методическим рекомендациям будут проверяться.