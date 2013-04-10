Технологический раздел для курсовой

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Помогите пожалуйста! Необходимо описать создание электронной библиотеки для школы, по шагово, что для этого нужно, с помощью каких серверов, как разместить ресурс и т.д. Прям разрабатывать не нужно, нужно лишь описать, как будто сделали, картинки приветствуюися(как бужет выглядет эл.библиотека) . Оплата по договоренности

12 лет назад
pyshino4ka
Дарья 
33 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров