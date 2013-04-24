Курсовая по психологии

Предмет, дисциплина: кафедра общей психологии

Тема работы: Зависимость темперамента и характера с обучаемостью.

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 45-60

Срок выполнения: до 8 дней

Это преддипломная работа,4 курс. В методичке указаны требования ко всем курсам, поэтому уточняю что для 4 курса. В этой курсовой нужна практическая часть , проведение различных методик на группе детей в школе ( например тесты на темперамент, черты характера и обучаемость), главное связать результаты потом и сделать анализ , т.к в теме исследуется именно зависимость .Методик не меньше 6-7 .Школа , о которой идет речь в курсовой работе - это школа номер 1 юго-западного округа Москвы. Количество испытуемых: 15-20 . Дети младшего школьного возраста, если проведение методик не рассчитано на таких детей ,то возраст определяйте сами, главное не старше 12 лет.

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