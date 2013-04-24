тема:Coвepшeнcтвoвaниe peaли3aции Moлoдeжнoй пoлитики в гopoдe город и подразделение скажу в ЛС 80 страниц. нужен также преддиплом на 35 стр. преддиплом использовать потом во 2-й главе. есть материал, метода. ...
Курсовая по психологии
Предмет, дисциплина: кафедра общей психологии
Тема работы: Зависимость темперамента и характера с обучаемостью.
Тип работы: Курсовая
Содержание: Теория+практика
Объем работы: 45-60
Срок выполнения: до 8 дней
Это преддипломная работа,4 курс. В методичке указаны требования ко всем курсам, поэтому уточняю что для 4 курса. В этой курсовой нужна практическая часть , проведение различных методик на группе детей в школе ( например тесты на темперамент, черты характера и обучаемость), главное связать результаты потом и сделать анализ , т.к в теме исследуется именно зависимость .Методик не меньше 6-7 .Школа , о которой идет речь в курсовой работе - это школа номер 1 юго-западного округа Москвы. Количество испытуемых: 15-20 . Дети младшего школьного возраста, если проведение методик не рассчитано на таких детей ,то возраст определяйте сами, главное не старше 12 лет.
Антиплагиат от 70%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Бизнес-план нужен для студента, не для компании. Поэтому цену прошу писать адекватную. Предмет: Стратегический менеджмент Тема плана: Производство и реализация мороженного Есть образец бизнес-плана на другую тему, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Написать часть 2-й главы(аналитика,параграф 2.5, на 5 страниц) и третью главу диплома(методика, 15 страниц) Teмa: "Pa3pa6oткa peкoMeндaций пo pa3витию этничecкoгo тypи3Ma в TюMeнcкoй o6лacти" дописать введение, заключение (4-6 стр) сделать презентацию ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: Особенности производства по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Требования: объем работы 25стр, оригинальность не ниже 80–85% сноски, введении: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема - Международное экологическое право: проблемы и перспективы. Объем 50-60 страниц. Будут проверять на антиплагиате. По срокам : нужно сделать до середины мая) Периодически нужно высылать мне готовый материал, чтобы я мог согласовывать его с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Упpaвление пpeдпринимательской дeятельностью Тема работы: Пpoблемы мaлого бизнecа в Poссии и пyти его пpeодоления Количество страниц: 28-30 Срoк сдачи: 13-04-2013 требования прикрепленыРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Предмет: Экономика Тема:Основные направления развития инновационной активности регионов АИРР (Ассоциации инновационных регионов России) Тип: kurs2 Объем: 40 листов Срок: 14.04.13 Пожелания: Требуется написать Магистерскую курсовую работу по экономике. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема работы: Психокоррекция школьной тревожности. Количество листов: 50-70 Работа: Теория+Практика От клиента: Работа должна быть ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Караул, срочно нужна дипломная работа на тему: «Вид атак в ip сетях и методы защиты от них» Объем 20-30стр. Обязательно нужно сделать анализ существующих методов, и может добавить что нибудь свое. Новизна приветствуется, какая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад