Дипломная работа: Атаки в ip-сетях и защита от них

Караул, срочно нужна дипломная работа на тему: «Вид атак в ip сетях и методы защиты от них»

Объем 20-30стр. Обязательно нужно сделать анализ существующих методов, и может добавить что нибудь свое. Новизна приветствуется, какая то программная реализация тоже не помешала бы.

Бюджет 200-300у.е.