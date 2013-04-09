Дипломная работа: Атаки в ip-сетях и защита от них

$300
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Закрыт1 заявка106 просмотров

Караул, срочно нужна дипломная работа на тему: «Вид атак в ip сетях и методы защиты от них»

Объем 20-30стр. Обязательно нужно сделать анализ существующих методов, и может добавить что нибудь свое. Новизна приветствуется, какая то программная реализация тоже не помешала бы.

Бюджет 200-300у.е.

12 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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