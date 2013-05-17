Дипломный проект - финансовая устойчивость

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка145 просмотров

вид работы: диплом

тема: Финансовая устойчивость страховой компании и ее обеспечение (на примере ООО СК "ВТБ-Страхование")

до 11 апреля прислать преподавателю 1ю главу диплома.

до 25 апреля 2ю главу

до 10 мая все три главы

Все данные во вложении

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$170
21 день
Благодарю Анну за работу. Отличный исполнитель - на любую просьбу и замечание реагировала с пониманием и быстро. С удовольствием продолжу сотрудничество. С ув.Юлия
Спасибо за проект! все вопросы уточняются оперативно, с оплатой никаких проблем. рекомендую!

Заявки фрилансеров

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад