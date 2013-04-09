Курсовая - политология

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Закрыт3 заявки92 просмотра

4 курс

курсовая работа

предмет политология

тема: "Маргарет Тэтчер как политический лидер"

работа содержит: теория

кол-во страниц: 25

шрифт, итн.: 14; 1,5

кол-во источников: на ваше усмотрение

сноски: подстрочные

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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