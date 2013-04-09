Проектирование информационных систем

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Дисциплина: «Проектирование информационных систем»

Тема: «Автоматизация учета и мониторинга коммерческих предложений для кондиционеров в ООО ..."

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров