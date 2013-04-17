Курсовая - Финaнcы opгaнизаций (пpeдприятий)

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Завершен4 заявки122 просмотра

Вид работы: Курсовая

Предмет: Финaнcы opгaнизаций (пpeдприятий)

Тема работы: Aнaлиз ликвиднocти и плaтeжecпocобности opганизации

Количество страниц: от 25

срок сдачи: пятница до 19–00

требования: http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.php

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sneg_inka
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$43
4 дня
Срочный проект успешно выполнен. 10 баллов.
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Заявки фрилансеров

sneg_inka
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад