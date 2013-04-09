Организационный менеджмент

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Закрытнет заявок78 просмотров

Собственный текст 75-80%

Литература от 25 ( желательно брать научные статьи)

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров