Курсовая по экономике

$40
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Завершен5 заявок126 просмотров

Предмет, дисциплина: Макроэкономика

Тема работы: Особенности макроэкономического анализа

Тип работы: Курсовая

Объем работы: 30-40 страниц

Срок выполнения: до 5 дней

Антиплагиат от 65%

Работа должна соответствовать уровню знаний первокурсника.

Выполнять и оформлять строго по методичке!

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Заказ выполнен
Все отлично

Заявки фрилансеров

lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад