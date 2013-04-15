Курсовая по педагогике

Требуется выполнить практическую часть к курсовой работе на тему:

"Развитие творческого мышления младших школьников". Тест Е.Торренса на примере образной батареи: "Создание рисунка","Незаконченные фигуры","Повторяющиеся линии". Показатели:беглость,оригинальность, разработанность, абстрактность названий,сопротивление замыканию. Сделать подсчеты, данные внести в таблицы,начертить графики. Нужно еще добавить какую-нибудь методику по изучению креативности,творческого мышления.

Изучаются дети трех классов. 4б-дети(30чел) из школы с углубленным изучением английского языка.4г-дети из класса КРО(15чел). 4а-дети(28 чел) из общеобразовательной школы.Нужно еще ответить на вопрос: Влияет ли школьная среда на творческое мышление уч-ся? Это преддипломная работа,поэтому объем должен соответствовать общим требованиям.

Имеется теоретическая часть данной работы.

Срок работы-неделя т.е. 15.04.2013

Жду предложений по цене!