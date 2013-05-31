Курсовая работа по педагогической психологии

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Завершен2 заявки120 просмотров

Тема: "Реализация личностного подхода в обучении младших школьников посредством игры".

Теория + практика.

Объем - 30 листов.

Срок - 12 апреля.

12 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$50
4 дня
Очередная отличная работа, спасибо ))
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад