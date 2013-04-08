Диплом - 3-5 глава

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки144 просмотра

Здравствуйте!

Нужно написать 3-5 главу Диплома.

Тема: Программная система учета семейного бюджета.

Все требования по разделам присутствует, и программа есть.

Тема Диплома связана с Базой данных.

Срок: Желательно к 22 апреля.

Объем: 30-35 стр.

План прилагаем.

Жду ваших заявок.

12 лет назад
sergeirybalko
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров