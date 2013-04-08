Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсового проекта по дисциплине " Технология производства, монтажа и ремонта энергоустановок " Вариант – определяется исходя из шифра (номера зачетки) ...
Диплом - 3-5 глава
Здравствуйте!
Нужно написать 3-5 главу Диплома.
Тема: Программная система учета семейного бюджета.
Все требования по разделам присутствует, и программа есть.
Тема Диплома связана с Базой данных.
Срок: Желательно к 22 апреля.
Объем: 30-35 стр.
План прилагаем.
Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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