Служба безопасности в системе HR-менеджмента

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Введение: актуальность выбранной темы, цели, задачи, предмет, объект исследования

Теория:

1. Современные тенденции в HR-менеджменте

2. Служба безопасности и ее роль в управлении персоналом

Анализ:

1. Общая характеристика предприятия (предприятие должно быть достаточно крупным)

2. Анализ организационной структуры предприятия

3. Анализ кадров данного предприятия

4. Анализ деятельности службы безопасности данного предприятия

Заключение: выводы по теории и анализу

Список использованной литературы.

объем 35 стр

12 лет назад
yuulkaa
Юлия 
28 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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