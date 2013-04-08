план нужно согласовать объем 27+приложения антиплагиат не ниже 75% срок 21.04 цена 1000 рублей
Финансовый менеджмент
Тема:Управление внеоборотными активами компании
Введение (1,5 листа max)
Актуальность выбранной темы,цели,задачи,краткое содержание по главам.
Содержание.
Глава 1.Теоретическая,формулы
п1.1 Понятия и классификация
п1.2 Процесс управления или система управления
п1.3 Методика анализа(формулы)
Глава 2.Практическая(анализ)
п2.1 Организационная экономическая характеристика компании(охарактеризовать компанию,виды деятельности,рассмотреть структуру с точки зрения управления,подразделения,основные показатели деятельности за 2012 год,выручка,численность рабочих,отчетность.
п2.2 Анализ динамики и структуры,рассмотреть показатели за 2 года(картинки)
п2.3 Анализ экономических коэффициентов(посчитать по формулам)
Глава 3.Практическая,Выводы и предложения
п3.1 Предложения организационного характера
п3.2 Экономическая характеристика(Предложения экономически обоснованы)
п3. Недостатки
сравнивать с 2012
Минимум 36 страниц.Главы по объему должны быть равны в среднем 12 страниц.
Заключение (1,5-2 страницы)Выводы по теории и практике.
Список литературы:
1)Нормативно-правовые акты(кодексы
2)Учебники(указать ISBM книжки)
3)Статьи из периодич.изданий
4)Интернет(автор статьи,название статьи)
Сноски в квадратных скобках обязательно с указанием страницы и номера источника)
уровень плагиата менее 30%
Приложение обязательно(Рисунки и таблицы занимающие более 80% листа),бух.баланс,отчет о прибылях и убытках за 2011-2012 г.г.
Шрифт 14.интервал 1,5,название глав жирным шрифтом 16 размер. нумерация внизу(в середине или справа)Приложение и титульный лист не нумеруются.
Предприятие Нижегородской обл., ксекорокопии фин.документов необязательны (без печатей)
сдача работы примерно в конце мая,точно не знаю ещё.
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