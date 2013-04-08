Финансовый менеджмент

Тема:Управление внеоборотными активами компании

Введение (1,5 листа max)

Актуальность выбранной темы,цели,задачи,краткое содержание по главам.

Содержание.

Глава 1.Теоретическая,формулы

п1.1 Понятия и классификация

п1.2 Процесс управления или система управления

п1.3 Методика анализа(формулы)

Глава 2.Практическая(анализ)

п2.1 Организационная экономическая характеристика компании(охарактеризовать компанию,виды деятельности,рассмотреть структуру с точки зрения управления,подразделения,основные показатели деятельности за 2012 год,выручка,численность рабочих,отчетность.

п2.2 Анализ динамики и структуры,рассмотреть показатели за 2 года(картинки)

п2.3 Анализ экономических коэффициентов(посчитать по формулам)

Глава 3.Практическая,Выводы и предложения

п3.1 Предложения организационного характера

п3.2 Экономическая характеристика(Предложения экономически обоснованы)

п3. Недостатки

сравнивать с 2012

Минимум 36 страниц.Главы по объему должны быть равны в среднем 12 страниц.

Заключение (1,5-2 страницы)Выводы по теории и практике.

Список литературы:

1)Нормативно-правовые акты(кодексы

2)Учебники(указать ISBM книжки)

3)Статьи из периодич.изданий

4)Интернет(автор статьи,название статьи)

Сноски в квадратных скобках обязательно с указанием страницы и номера источника)

уровень плагиата менее 30%

Приложение обязательно(Рисунки и таблицы занимающие более 80% листа),бух.баланс,отчет о прибылях и убытках за 2011-2012 г.г.

Шрифт 14.интервал 1,5,название глав жирным шрифтом 16 размер. нумерация внизу(в середине или справа)Приложение и титульный лист не нумеруются.

Предприятие Нижегородской обл., ксекорокопии фин.документов необязательны (без печатей)

сдача работы примерно в конце мая,точно не знаю ещё.