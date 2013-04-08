Дипломная работа

$150
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Закрыт7 заявок157 просмотров

Тема "Современные банковские технологии и их внедрение в российские коммерческие банки."

Объем: min 75стр.

Актуальные источники литературы не старше 2010 года.

Проверка антиплагиат.

Срочность: ВЫСОКАЯ

Цена: окончательная

Обязательные требования:

Уникальность работы не менее 50%

Короткие сроки до 14 дней

Mail: [email protected]

12 лет назад
dsgracio
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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