3 главы, объем не более 30 стр + приложения 1 глава: сущность 2 глава: анализ доходов и расходов 3 глава перспективы развития
Курсовая по технологии приготовления пищи
предмет:технология хлеба
курсач:
Печка тонельного вида Г4ПХЗС25 Хлеб степной формовой 0,7 кг, хлеб былый 1 сорта-0,8 кг, булка городская 1 сорта - 0,2 кг
теперь надо расчитывать по 6 таблицам
1 таб: унифицированная рецептура на 100 кг муки 2 таб: физико - химические показатели хлебобулочных изделий, ну и так далее/ПЕчки тонельного типа Г4ПХЗС25, хлеб степной формовой 0,7; хлеб белый 1 сорта 0,8; Булка городская 1 сорта 0,2; чертежи, объем 30 страниц, графическая часть 2-3 стр, технологические инструкции по вырабытке хлебобулочных изделий, 7 таблиц: 1)унифицированная рецептура на 100 кг муки,кг; 2) Физико-химические показатели хлебобулочных изделий; 3)Рецептура и режимы приготовления, кг; 4)Исходные данные для расчета производительности печей; 5)Исходные данные расчета выхода изделий %; 6) наименование изделий, часовая производительность печи, кг, продолжительность работы печи, фактическая выработка изделий кг/ сутки; 7)График работы печи. И все остальное/еще плюс нужно чертеж..но вы наверное сами знаете.
ОГУ Уфимский филиал, 5 ккурс
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